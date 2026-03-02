Milanello
MN24 – Allenamento Milan, oggi giornata di riposo ma Gabbia e Fullkrug regolarmente presenti a Milanello. Il motivo
Allenamento Milan, Gabbia e Fullkrug regolarmente presenti a Milanello nonostante il giorno di riposo: missione derby
Dopo l’importante successo corsaro firmato Pavlovic e Leão contro la Cremonese, Massimiliano Allegri ha concesso una giornata di scarico totale alla squadra. I rossoneri godranno di ventiquattr’ore di relax prima di tuffarsi nella settimana più sentita della stagione: quella che porta alla stracittadina di domenica sera a San Siro contro l’Inter.
Secondo quanto riferito da Milannews24, nonostante il giorno di riposo concesso dal tecnico livornese, il Centro Sportivo di Milanello non è rimasto totalmente deserto. Questa mattina, infatti, si sono presentati a Carnago due profili determinati a giocare un ruolo da protagonisti nel Derby:
- Matteo Gabbia: Il difensore centrale sta accelerando i tempi per smaltire il risentimento muscolare. La sua presenza oggi agli allenamenti personalizzati conferma la forte volontà di tornare a disposizione per affiancare Tomori e Pavlovic nel terzetto arretrato.
- Niclas Füllkrug: L’attaccante tedesco, autore della sponda decisiva per il raddoppio allo Zini, ha scelto di non fermarsi, lavorando sulla condizione atletica per convincere Allegri a concedergli una maglia da titolare o un ingresso di peso a gara in corso.
Il resto del gruppo si ritroverà domani pomeriggio per la ripresa ufficiale degli allenamenti, dando ufficialmente il via al countdown verso il fischio d’inizio di domenica alle 20.45.