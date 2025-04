Condividi via email

MN24 – Allenamento Milan, stabilita la data della ripresa degli allenamenti: il programma. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, reduce dalla vittoria in trasferta per 0-4 contro l’Udinese, si sta godendo alcuni giorni di riposo. La preparazione alla sfida contro l’Atalanta, in programma domenica sera, avrà inizio nella giornata di martedì.

La sfida avrà inizio a San Siro alle 20:45 e avrà luogo a San Siro. In palio ci saranno tre punti davvero importanti che permetterebbero di credere ancora alla corsa per un piazzamento Europeo.