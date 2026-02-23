Allenamento Milan, Allegri ha dato un giorno di riposo alla squadra. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Il clima a Milanello è di profonda riflessione dopo l’inaspettata battuta d’arresto interna. La sconfitta per 0-1 subita a San Siro contro il Parma ha lasciato l’amaro in bocca all’ambiente, ma la strategia per il riscatto è già stata tracciata. Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan celebre per la sua capacità di gestire i momenti di pressione e per il suo proverbiale pragmatismo tattico, ha deciso di optare per una gestione psicologica del gruppo, concedendo un giorno di riposo ai suoi ragazzi.

Ricaricare le pile dopo il passo falso

Secondo quanto appreso dalle ultime notizie ufficiali, il Diavolo tornerà a sudare sui campi del centro sportivo di Carnago a partire da domani. La scelta di Allegri, il tecnico livornese plurititolato chiamato alla guida della squadra per riportare solidità difensiva e cinismo, è chiara: staccare la spina per ventiquattr’ore per smaltire le scorie fisiche e mentali del match contro i crociati.

Non è un mistero che il nuovo corso stia affrontando le prime fisiologiche difficoltà. In questo contesto, gioca un ruolo fondamentale Igli Tare, il Direttore Sportivo del Milan ed esperto dirigente albanese noto per la sua abilità nello scouting e nella mediazione tra società e spogliatoio. Tare è stato avvistato a stretto contatto con lo staff tecnico, segno di una sinergia totale per analizzare cosa non abbia funzionato nell’ultima uscita casalinga dei rossoneri.

Obiettivo Cremonese: la sfida dello “Zini”

Il calendario, però, non permette soste prolungate. La truppa di Allegri riprenderà gli allenamenti con un obiettivo prefissato: la trasferta di domenica alle 12:30 allo stadio “Zini”. Ad attendere il Milan ci sarà la Cremonese, una squadra ostica che tra le mura amiche sa trasformarsi in un avversario pericoloso.

Il nuovo allenatore rossonero punterà molto sul recupero dei suoi leader. Tra questi spicca Mike Maignan, il portiere francese insuperabile tra i pali e vero leader carismatico della difesa, oltre a Ruben Loftus-Cheek, il centrocampista inglese dominante fisicamente che dovrà dare strappi e dinamismo alla manovra del club meneghino.

Il nuovo assetto targato Allegri e Tare

La sfida di Cremona sarà il primo vero spartiacque della stagione per i rossoneri. Il lavoro di Igli Tare sul mercato e quello di Massimiliano Allegri sul campo iniziano a convergere: serve una vittoria convincente per scacciare i fantasmi e ridare slancio alla classifica. Il popolo del Diavolo si aspetta una reazione d’orgoglio, supportata dalla sapiente guida di un allenatore che ha fatto della gestione dei momenti difficili il suo marchio di fabbrica.