Allegri, tanta voglia di Milan: vertice a sorpresa per il Diavolo che verrà. Il retroscena

Allegri ha incontrato il club due volte dopo la sconfitta contro l’Udinese: il tecnico vuole rimanere al Milan e programma il futuro

Il terremoto seguito allo 0-3 interno contro l’Udinese non ha scalfito le certezze di Massimiliano Allegri. Nonostante la contestazione di San Siro e il rischio concreto di scivolare fuori dalla zona Champions, il tecnico livornese ha scelto la via del confronto diretto con la società.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nelle ultime 48 ore Allegri ha incontrato la dirigenza in due occasioni distinte: una cena lunedì sera e un lungo faccia a faccia martedì in sede a Casa Milan. In questi vertici, l’allenatore ha ribadito con forza la sua volontà di restare al comando del progetto rossonero, fugando ogni dubbio su possibili dimissioni o ripensamenti.

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Allegri progetta il 2027: il mercato non si ferma

Al di là della crisi di risultati, Allegri ha già iniziato a tracciare con Furlani e Tare le linee guida per la prossima stagione. Privatamente, il mister non ha inviato segnali di resa, anzi ha accelerato sulla pianificazione del mercato estivo:

Fronte Acquisti : Il tecnico insiste su profili di esperienza internazionale, come il sogno Goretzka o il difensore Gila , per alzare istantaneamente il livello della rosa in vista del ritorno in Europa.

: Il tecnico insiste su profili di esperienza internazionale, come il sogno o il difensore , per alzare istantaneamente il livello della rosa in vista del ritorno in Europa. Conferme e Ruoli: Durante le riunioni si è discusso anche della gestione dei “senatori” come Modric e della necessità di ritrovare la solidità difensiva perduta nelle ultime uscite contro Napoli e Udinese.

La proprietà RedBird ha recepito il messaggio: Allegri, che ha fortemente voluto il ritorno a Milano dopo anni di attesa, non ha intenzione di fare passi indietro. La palla passa ora al campo: la sfida contro il Verona sarà il primo banco di prova per capire se la “comfort-zone” chiesta dal mister basterà a blindare la panchina fino al 2028.