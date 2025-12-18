Allegri, regalo di Natale: bomber in arrivo, il tecnico sorride e prepara l’assalto alla Supercoppa Italiana

Allegri, regalo di Natale in arrivo: trattativa ai dettagli per Fullkrug del West Ham ma prima l’assalto alla Supercoppa Italiana

La sfortuna continua a perseguitare l’attacco del Milan, ma la dirigenza ha deciso di rispondere con un colpo di scena immediato. Nella giornata di oggi, Santiago Gimenez si sottoporrà a un intervento di pulizia alla caviglia. L’operazione si è resa necessaria per risolvere in modo definitivo un problema cronico che ha impedito al «Bebote» di esprimersi al massimo del potenziale sin dal suo sbarco a Milanello.

Lo stop di Gimenez e l’emergenza attacco

L’esito dell’intervento comporterà tempi di recupero non brevissimi: si parla di circa due mesi di stop forzato. Con Rafael Leao spesso ai box (e oggi in dubbio per la Supercoppa) e un reparto offensivo apparso a volte spuntato nelle rotazioni di Massimiliano Allegri, il club non ha perso tempo. Il “regalo di Natale” per il tecnico livornese è già stato individuato e la trattativa è entrata nella sua fase caldissima.

Allegri, Tuttosport: «Füllkrug, il bomber»

L’apertura odierna di «Tuttosport» non lascia spazio a interpretazioni: «Füllkrug, il bomber». È lui, Niclas Füllkrug, il profilo scelto da Igli Tare per dare fisicità e gol immediati alla squadra. L’attaccante tedesco è ormai ai margini del progetto West Ham e ha già manifestato un gradimento totale per il trasferimento in Italia.

Si lavora serratamente per un . Questa soluzione permetterebbe al Milan di tamponare l’assenza di Gimenez senza appesantire eccessivamente il bilancio, garantendosi però un centravanti d’area di rigore di caratura internazionale. L’impatto tattico: Füllkrug è il classico numero 9 che piace ad Allegri: forte nel gioco aereo e capace di far salire la squadra. Proprio ciò che serviva per evitare quei cali di baricentro che, come analizzato da Marinozzi, sono costati punti pesanti in campionato.

Con l’operazione di Gimenez e l’imminente arrivo del tedesco, il mercato del Milan si conferma il più attivo della Serie A, proprio mentre si tenta l’assalto alla Supercoppa a Riad.