Allegri, quell’appunto alla squadra dopo il pari col Sassuolo non è passato inosservato: antenne dritte e…

Allegri, tecnico del Milan, ha catechizzato la squadra dopo il pareggio odierno contro il Sassuolo: troppi gol subiti. Le dichiarazioni

Al fischio finale del pareggio per 2-2 contro il Sassuolo a San Siro, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha commentato la prestazione ai microfoni di DAZN, cercando di vedere il lato positivo del risultato.

PAROLE – «Oggi abbiamo fatto una buona partita. Il Sassuolo è una squadra sempre pericolosa, sul primo gol potevamo essere un po’ più svegli. Prendiamoci questo punto e prepariamoci alla Supercoppa: abbiamo rischiato anche di perderla, possono sembrare due punti persi ma secondo me è un punto guadagnato» (ANSA).

Allegri ha elogiato l’impegno dei suoi: «I ragazzi hanno fatto una buona partita». Ha poi sottolineato la posizione attuale in classifica, ribadendo l’obiettivo stagionale: «Momentaneamente siamo in testa alla classifica o male che vada al terzo posto. Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro».

Allegi e la critica sulla fase difensiva

Tuttavia, il tecnico ha espresso forte preoccupazione per la fase difensiva, vero tallone d’Achille della squadra in questo periodo:

PAROLE – «Dobbiamo prendere sicuramente meno gol perché ne abbiamo presi due a Parma, due oggi, due col Pisa, due col Torino, due con la Cremonese. Bisognava difendere meglio, soprattutto sul secondo gol, dove eravamo a difesa schierata. È troppo facile, così non possono entrare».

Nonostante le disattenzioni difensive, Allegri ha concluso ribadendo la sua fiducia nel gruppo: «A parte questo, ai ragazzi però non ho assolutamente da rimproverare niente».