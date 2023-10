Allegri avverte le rivali per lo scudetto: «La Juve lavora per questo obiettivo». Le parole dell’allenatore bianconero

Allegri ha concesso un’intervista a Sky Sport a margine dell’evento di ieri Together A Black and White. Queste le parole dell’allenatore della Juve.

ALLEGRI – «Quando si lavora alla Juventus, è il bello della Juventus, bisogna vivere sotto presione con grande responsabilità. E’ questo che bisogna fare per cercare di ottenere altri successi. Quando sentire dire che la Juventus è sotto grande pressione…quando siamo in club come la Juve ci vuole pressione. E’ quella che stimola per fare bene. Alla Juve bisogna lavorare per ottenere massimi risultati. Su questo stiamo lavorando con una squadra competamente nuova, fatta di giocatori giovani e con meno esperienza con un futuro molto importante»

