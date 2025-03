Allegri Milan, perché è un nome possibile: il giornalista non ha dubbi

Allegri Milan, il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, a Pressing si è espresso così sulla questione:

Massimiliano Allegri un nome per il Milan? Ivan Zazzaroni a Pressing si è espresso così sulla questione:

LE PAROLE – «Massimiliano Allegri non è mai stato cercato dal Milan in queste settimane, però è una supposizione corretta perché, conoscendo come lavora il Milan che ha fatto fuori Lopetegui per una protesta popolare, visto che Allegri è molto popolare in questo momento, Furlani potrebbe andare su di lui»