Allegri Milan, la rivelazione di Zazzaroni: come stanno le cose tra il tecnico e i rossoneri. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Uno scenario che sta prendendo sempre più quota in casa Milan è quello di Fabio Paratici con Massimiliano Allegri seduto in panchina. Di seguito la rivelazione di Zazzaroni al Corriere dello Sport.

PAROLE – «Allegri non è mai stato cercato dal Milan in queste settimane, ma è un suggestione corretta perché, conoscendo il Milan che non ha preso Lopetegui per una prottesta popolare, visto che Allegri è molto popolare tra i tifosi milanisti in questo momento, Furlani potrebbe andare su di lui».