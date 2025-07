Allegri Milan, il tecnico ammette: «Stagione senza coppe? Io guardo il bicchiere mezzo pieno e…». Le sue dichiarazioni

Massimiliano Allegri, nuovo tecnico del Milan, ha presentato da Singapore l’amichevole di mercoledì contro l’Arsenal. Di seguito le sue parole riguardo alla prossima stagione senza coppe.

STAGIONE SENZA COPPE – «L’aspetto positivo è che giocando una volta a settimana si ha più tempo per lavorare, assimilare i concetti e diventare più squadra. L’aspetto negativo è che non giocando la Champions non giochi grandi partite che tutti vorrebbero giocare. Io guardo il bicchiere mezzo pieno: dobbiamo lavorare bene perché il prossimo anno il Milan torni a giocare in Champions League».