Allegri Milan, Galliani approva: le parole dell’ex AD rossonero non passano inosservate

Allegri Milan, Adriano Galliani, storico ex AD rossonero, ha approvato la scelta del Diavolo di affidarsi ad Allegri e Tare: le dichiarazioni

Adriano Galliani, figura storica del calcio italiano e attuale CEO del Monza, ha rilasciato dichiarazioni significative ai microfoni di TuttoMercatoWeb (TMW) a margine del Gala Dinner Benefico “United”. Le sue parole hanno toccato non solo l’imminente passaggio di proprietà del Monza a un gruppo statunitense, ma anche il futuro del Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore e Igli Tare come nuovo direttore sportivo.

Le affermazioni di Galliani offrono uno spaccato interessante sulle dinamiche attuali del calcio, con un occhio al passato glorioso e uno al futuro prossimo delle sue squadre del cuore. La cessione del Monza, sebbene non ancora finalizzata con il closing, è descritta come una trattativa che procede senza intoppi: “C’è stata questa trattativa per la cessione del Monza che non è ancora chiusa perché non siamo ancora al closing, siamo in un periodo intermedio, ma fra il venditore e l’acquirente è tutto perfetto.” Queste parole rassicurano i tifosi del Monza e indicano una transizione fluida verso la nuova gestione americana. La presenza di Mauro Baldissoni al tavolo con Galliani sottolinea ulteriormente l’armonia tra le parti coinvolte. Il legame emotivo di Galliani con il Monza, la sua città natale, e con il Milan, club al quale ha dedicato ben 31 anni della sua carriera, è palpabile: “Stasera infatti sarò al tavolo con Mauro Baldissoni, quindi bene perché il mio cuore rimane sempre al Monza dove sono nato e al Milan dove sono stato per 31 anni, infatti il primo che ho abbracciato è stato Igli Tare”.

Il focus si è poi spostato inevitabilmente sul Milan e sul nuovo corso rossonero. L’arrivo di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore e di Igli Tare come nuovo direttore sportivo rappresenta un cambio significativo per il club di Via Aldo Rossi. Galliani, con la sua vasta esperienza nel mondo del calcio, è stato interpellato riguardo a possibili consigli da impartire alla nuova dirigenza. La sua risposta è stata chiara e decisa, esprimendo piena fiducia nelle capacità di Allegri e Tare: “Credo che lui e Max (Allegri NdR) siano la coppia giusta per il Milan e non abbiano bisogno dei miei consigli.”

Questa dichiarazione non solo evidenzia la stima di Galliani nei confronti dei due professionisti, ma suggerisce anche una forte convinzione che la loro sinergia possa portare il Milan a raggiungere nuovi successi. La scelta di Allegri, un tecnico che ha già un passato vincente sulla panchina rossonera, unita all’esperienza internazionale di Tare come dirigente, crea aspettative elevate tra i tifosi. La loro collaborazione sarà fondamentale per la costruzione della squadra, la gestione del mercato e il raggiungimento degli obiettivi stagionali.

In sintesi, le dichiarazioni di Adriano Galliani a TMW offrono uno sguardo privilegiato sulle vicende che animano il calcio italiano, dal passaggio di proprietà del Monza alle nuove sfide che attendono il Milan. La sua fiducia nel “nuovo corso” rossonero, guidato da Allegri e Tare, è un segnale positivo per il futuro del club meneghino, destinato a ritrovare la sua posizione di vertice nel panorama calcistico. L’articolo è basato sulle dichiarazioni rilasciate da Adriano Galliani a TuttoMercatoWeb.