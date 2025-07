Allegri Milan, il tecnico esclude cinque calciatori di spessore dai convocati: è successo in queste ore. Le ultimissime sui rossoneri

Assenze significative nella lista dei convocati del Milan per la tournée in Asia e Australia, segnale chiaro delle strategie di mercato e delle condizioni fisiche di alcuni elementi. Tra i nomi che non partiranno con la squadra spicca quello di Tommaso Pobega. Il centrocampista è infatti in procinto di trasferirsi al Bologna a titolo definitivo per una cifra stimata intorno agli 8 milioni di euro, un’operazione che testimonia la volontà del club rossonero di sfoltire la rosa e monetizzare.

Un altro assente è Emerson Royal. Il difensore brasiliano, che non si è mai allenato con il gruppo a causa dei postumi di un infortunio, non è stato incluso nella lista. Su di lui si registra anche l’interesse del Betis Siviglia, segno di un possibile addio che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane, qualora il giocatore recuperi la piena forma fisica.

Non sono stati ovviamente considerati per la tournée, né tantomeno per il raduno a Milanello della Prima Squadra, Yacine Adli, Devis Vasquez e Ismael Bennacer. Le loro assenze non sorprendono, dato che i tre calciatori non rientrano nei piani tecnici del Milan per la prossima stagione. Per loro si prospettano nuove sistemazioni, con il club impegnato a trovare soluzioni che soddisfino tutte le parti, liberando spazio in rosa e alleggerendo il monte ingaggi. Queste esclusioni delineano con chiarezza le scelte di Massimiliano Allegri e della dirigenza in vista della nuova annata.