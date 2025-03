Allegri, da Pavlovic a Pulisic passando per Fofana: quali gli elementi del Milan adatti al tecnico toscano?

Allegri sembrerebbe il favorito per il ruolo di prossimo allenatore del Milan. Ma quali sono i calciatori rossoneri adatti al suo gioco?

Questa mattina, La Gazzetta dello Sport, ha ipotizzato quelli che potrebbero essere i calciatori del Milan adatti all’idea di calcio di Massimiliano Allegri. E’ proprio l’ex Juventus il favorito in questo momento per diventare l’allenatore del Diavolo.

Secondo la rosea Allegri in difesa gradirebbe sicuramente Walker, così come Pavlovic per la sua forza ed esuberanza. Uomini adatti anche Tomori e Thiaw, Gabbia potrebbe diventare uno dei fedelissimi dello spogliatoio, visto il suo attaccamento alla maglia. Discorso a parte per Theo Hernandez. Altri profili adatti, sicuramente, Fofana e Reijnders. In avanti Pulisic piacerebbe a chiunque.