Allegri: «Chi parla di fallimento Juve è disonesto intellettualmente». Le parole del tecnico bianconero dopo il Villarreal

Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa dopo la clamorosa eliminazione in Champions della Juventus per mano del Villarreal.

DISONEST’A’ INTELLETTUALE – «Sapevo che se uscivamo stasera si parlava di fallimento, ma questa è solo disonestà intellettuale. Io so il valore della squadra, ai ragazzi che non c’è da rimproverare niente. E’ due mesi che per via degli infortuni giochiamo con gli stessi. Fino a stasera eravamo in corsa per andare ai quarti, siamo in corsa per un posto tra i quattro in campionato e ce la giochiamo per la finale di Coppa Italia. I ragazzi stanno facendo cose egregie. Stasera credo che la Juve ha fatto una delle migliori partite in Europa. Poi però al 75′ il rigore ha rotto l’equilibrio contro una squadra importante. Io sto sempre coi piedi per terra e soprattutto valuto quello che ho in mano».