Allegri: «Quando rientra Chiesa? Bisogna essere realisti»

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria Juventus. Ecco le sue parole sul rientro di Chiesa:

«L’infortunio di Chiesa va bene, io sarei contento se rientrasse prima della sosta del mondiale. Non possiamo sognare, io sono molto realista. In questo momento non posso fare affidamento su di lui»

Se dovessero verificarsi queste condizioni il bianconero salterebbe anche la trasferta di San Siro contro il Milan