Allegri: «Classifica? Non abbiamo grandi margini, ora ci giochiamo molto»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha commentato la classifica in vista del prossimo impegno contro il Sassuolo

SITUAZIONE CLASSIFICA – «I punti che abbiamo lasciato non ci consentono di avere grandi margini. La vittoria della Roma ci ha consentito di andare a Milano in condizioni migliori. Il pari è importante se domani vinciamo, se non è come se avessimo perso. Ci vuole uno sforzo per far bene. Dobbiamo fare una partita giusta fisicamente e tecnicamente. In questi 10 giorni, con responsabilità, ci giochiamo molto».