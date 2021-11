De Calò: «La storia di Tonali deve essere da esempio per tutti»

Alessandro De Calò, editorialista della Gazzetta dello Sport, ha indicato nella crescita di Tonali l’esempio da seguire con i giovani

Alessandro De Calò, intervenuto a Sky Sport, ha affrontato l’argomento Sandro Tonali:

«Il Milan ha investito su Tonali. E’ arrivato l’anno scorso e ha faticato parecchio, quest’anno invece le cose sono cambiato. Ha dimostrato grande umiltà e piano piano si è costruito l’immagine di leader. Ha grandi potenzialità e una grande personalità. Al momento è un giocatore indispensabile nel Milan e in futuro lo diventerà anche in Nazionale. Il caso Tonali è un ottimo esempio per tutti, con i giovani serve pazienza e gli va dato tempo per crescere».