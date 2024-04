Aldo Serena non ha dubbi dopo Roma Milan: «Accuserei Pioli per questo motivo stasera»

Aldo Serena ha parlato a Sky dopo l’eliminazione del Milan con la Roma in Europa League. Le dichiarazioni

PAROLE – «Penso che Pioli abbia creato una squadra stasera per avere un atteggiamento propositivo all’inizio. Lo ha fatto, poi la partita si è sviluppata in un certo modo perché la Roma è in fiducia, ha ardore, sono quadrati. Non accuserei Pioli nel primo tempo, nella ripresa mettendo 5 attaccanti ha creato i presupposti per avvantaggiare la Roma. Direi a Stefano di aver messo troppi attaccanti nel mezzo».