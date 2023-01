Aldo Serena: «Contro la Roma Pioli ha sbagliato a togliere Giroud»

Aldo Serena, ex centravanti, ha criticato la scelta di Stefano Pioli di togliere Olivier Giroud nel finale contro la Roma

Dalle colonne di Tuttosport, Aldo Serena ha criticato Stefano Pioli per la gestione dei cambi in Milan-Roma. Le sue parole:

«Penso soprattutto alla decisione di fare uscire Giroud. Mi viene sempre in mente Trapattoni che negli ultimi dieci minuti, quando gli avversari attaccavano alla ricerca del pareggio, mi utilizzava come difensore aggiunto sui calci piazzati per sfruttare le mie abilità di testa. Giroud avrebbe potuto avere la stessa funzione visto che di testa è fortissimo e la Roma ha conquistato il 2-2 grazie a un angolo e a una punizione».