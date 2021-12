Firicano: «Il Milan ha grosse chance scudetto»

Aldo Firicano ha parlato delle possibilità scudetto del Milan di Stefano Pioli: ecco tutt le sue dichiarazioni

Aldo Firicano, intervenuto a TMW News, ha parlato in questo modo della chance scudetto del Milan:

«I rossoneri sono usciti dall’Europa perchè non sono riusciti a fare quello che era nelle loro potenzialità. Non è un’uscita legata alla partita di ieri. Ora può concentrarsi sul campionato e tentare di essere competitiva fino alla fine per lo scudetto col piccolo vantaggio dell’uscita dalla Coppa che comunque considero creatrice di energia e non portatrice di problemi”. Tra gli altri argomenti ha parlato anche dell’esonero di Gotti: “Non sono d’accordo sul suo esonero, è un ottimo tecnico, ho fatto il corso master con lui e ne ho apprezzato le qualità anche umane. L’Udinese era in linea con le sue possibilità. Ora par di capire che viri su un tecnico straniero ma secondo me aveva bisogno di continuità e di un allenatore che conoscesse il gruppo».