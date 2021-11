Ag. Kjaer sul 18° posto al Pallone d’Oro: «Lo meritavi per il tuo 2021»

Simon Kjaer si posiziona al 18° posto nella classifica del Pallone d’Oro. Il suo agente, Mikkel Beck, si è congratulato con lui sui social: «Congratulazioni al mio storico assistito e caro amico Simon Kjaer per essere arrivato al 18° posto nelle votazioni per il miglior giocatore del mondo. Orgoglioso di te, lo meriti più di chiunque altro per il tuo fantastico 2021.»

Congrats to my historic client and close friend @simonkjaer1989 for finishing 18th in the voting for the best player in the World 👏👏👏👏 So proud of you, you deserve it more than anyone else after your fantastic 2021 👏👏 #BallonDor2021 #proudagent #captainmarvelous #thebest pic.twitter.com/9fau593Wb2

— Mikkel Beck (@beckmikkel) November 29, 2021