Adli Milan, il francese ha una preferenza per il proprio futuro: l’ha detto a Tare, lavori in corso

Adli Milan, il centrocampista francese vorrebbe rimanere in Serie A se dovesse lasciare il club rossonero: Arabia in standby

Il futuro di Yacine Adli nel calciomercato Milan sembra ormai segnato. Il centrocampista francese, non rientrando nei piani presenti e futuri del club rossonero, è stato invitato a trovarsi una nuova sistemazione in vista della prossima stagione. La sua retrocessione nell’Under 23 non fa che confermare una rottura ormai insanabile. Adli, infatti, non ha mai convinto il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, subentrato a sorpresa sulla panchina del Milan, né tantomeno il neo Direttore Sportivo Igli Tare, artefice della rivoluzione estiva in casa rossonera. La sensazione è che il Milan voglia sfoltire la rosa e liberare spazio per nuovi innesti, e Adli è uno dei nomi in cima alla lista delle cessioni.

Nelle scorse settimane si era parlato insistentemente di un trasferimento di Adli in Arabia Saudita, un’opzione che avrebbe garantito al Milan un buon introito economico e al giocatore un contratto certamente vantaggioso. Tuttavia, secondo quanto riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, il desiderio del giocatore è un altro. Adli, infatti, preferirebbe di gran lunga continuare la sua carriera in Italia o comunque in un campionato europeo, piuttosto che intraprendere l’avventura mediorientale. Questa preferenza apre scenari interessanti e delinea un mercato più complesso per il Milan, che dovrà trovare una soluzione che accontenti sia il club che il calciatore.

Ed è proprio qui che entra in gioco il Sassuolo. Il club emiliano, noto per la sua politica di valorizzazione dei giovani talenti e per il bel gioco proposto, si è fatto avanti concretamente per Adli. Nella serata di venerdì, Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato del Sassuolo, ha ufficializzato l’interesse per il centrocampista franco-algerino. Le parole di Carnevali, solitamente molto misurate, confermano la serietà dell’approccio neroverde e l’intenzione di portare Adli alla corte del tecnico. Il Sassuolo vede in Adli un elemento in grado di rafforzare il proprio centrocampo, aggiungendo qualità e visione di gioco, caratteristiche che il francese ha dimostrato a tratti ma che non è riuscito a esprimere con continuità al Milan.

La trattativa tra Milan e Sassuolo è ora entrata nel vivo. Adli, dal canto suo, non aspetta altro che le cose possano evolversi per il meglio tra i due club, desideroso di voltare pagina e di trovare una piazza dove poter esprimere appieno il suo potenziale. Per il Milan di Tare e Allegri, la cessione di Adli rappresenta un passo importante nella costruzione della nuova rosa, liberando risorse e spazi per i futuri acquisti. Il Sassuolo, invece, potrebbe mettere a segno un colpo interessante, acquisendo un giocatore con potenzialità inespresse e un bagaglio tecnico di tutto rispetto, a patto di riuscire a integrarlo al meglio nel proprio sistema di gioco. Saranno giorni decisivi per il futuro di Yacine Adli, un futuro che, salvo clamorosi ribaltoni, sembra destinato a tingersi di neroverde.