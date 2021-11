Adli Milan: il giocatore rientra a gennaio? Ecco l’intenzione dei rossoneri

Adli Milan: il centrocampista del Bordeaux, di proprietà dei rossoneri, è in prestito fino a giugno. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare…

Non solo Renato Sanches. Arriva qualche dettaglio in più relativo alla vicenda Adli Milan. Infatti, i rossoneri hanno acquistato il francese quest’estate per poi lasciarlo in prestito al Bordeaux, operazione che conveniva a tutti sotto molti punti di vista.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, però, il Milan vuole capire se a gennaio avrà bisogno immediato di Adli. Infatti, l’accordo prevede che resti in Francia fino a fine giugno, ma in caso di necessità i rossoneri potrebbero chiedere di rivedere le condizioni per anticipare lo sbarco del francese a Milano.