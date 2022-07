Adli: «Le mie caratteristiche tecniche? Vi spiego»

Yacine Adli, nuovo centrocampista del Milan, ha parlato delle sue caratteristiche tecniche durante la conferenza di presentazione

Intervenuto in conferenza stampa, Yacine Adli ha parlato così delle sue caratteristiche tecniche:

«Sono un centrocampista atipico, riesco a svolgere questo ruolo in diverse posizioni. Sono bravo nell’ultimo passaggio, so dialogare bene con i compagni. Sono qui per imparare e per migliorare».

