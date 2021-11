Adani: «Il Var a chiamata? Vi dico cosa penso a riguardo»

Adani è intervenuto ai microfoni di Bobo TV, ecco le parole del noto opinionista sportivo sulle decisioni arbitrali e Var

«Il Var è una cosa giusta. L’occhio umano resta, l’arbitro centrale ha la prima e l’ultima parola e deve farsene una ragione. Ma il regolamento va rivisto. Il Var a chiamata? E’ inutile. Non è il problema di vedere le cose, il problema è vederle giuste. Il problema non è chiamarlo, è mettersi d’accordo sull’interpretazione. A una settimana di distanza abbiamo visto la stessa cosa avere due regolamenti, due esiti diametralmente opposti (gli episodi di Inter-Juventus e quelli di Milan-Roma, ndr). Mettiti d’accordo e da lì scegli come intervenire».