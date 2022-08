Adani: «Il Milan poteva fare sei gol all’Udinese». Le dichiarazioni dell’opinionista calcistico alla Bobo TV

Lele Adani ha elogiato così il Milan dopo il match con l’Udinese. Le sue parole alla Bobo TV.

«L’atteggiamento del Milan non lascia spazio a repliche. Il Milan poteva fare sei gol all’Udinese, così come il Napoli al Verona. De Ketelaere? Ha una caratteristica che lo differenzia dagli altri: conosce tutti i ruoli, davanti li ha fatti tutti. Basta guardarlo per capire che è un trequartista d’eleganza ed i meccanismi del Milan sono perfetti per lui, perché può spaziare e cambiare la sua posizione.»