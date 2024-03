Adani attacca ancora Allegri: «I giocatori sono scarsi? Di chi è la colpa di questo scempio? Lui dice...»

L’ex difensore dell’Inter, Lele Adani. torna all’attacco nei confronti di Massimiliano Allegri dopo il KO della Juve contro la Lazio

Intervenuto dagli studi Rai nel corso de La Domenica Sportiva, Lele Adani si scaglia ancora una volta contro Massimiliano Allegri per la sconfitta rimediata dalla Juve contro la Lazio. Con questo passo falso adesso i bianconeri si allontanano ancora di più dal secondo posto occupato dal Milan.

PAROLE – «Io non riprendo le parole di Allegri, io esprimo un mio concetto. I giocatori non hanno colpa perché sono scarsi? L’allenatore che negli ultimi dieci anni per nove ha preso il contratto con la Juventus ha ragione lui: contro Allegri vince sempre Allegri, perché – usando le sue parole – ha vinto sei scudetti e preso settanta-ottanta milioni di euro dalla Juventus. Chi è che parla per questo scempio? Dico scempio non degli ultimi due mesi, di tre anni. Perché arrivi sedici punti dietro al Milan, diciotto dietro al Napoli e se l’Inter vince domani sei a -20? Io pongo delle domande, perché il mio pensiero lo conoscete bene».