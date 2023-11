Adams Milan si scalda: può lasciare subito il Montpellier per questa offerta

Adams Milan si scalda: l’attaccante che piace molto ai rossoneri può lasciare subito il Montpellier per questa offerta

Il Milan continua a lavorare sul mercato per provare a regalarsi una nuova punta nella prossima sessione di gennaio. Il nome più caldo in questi ultimi giorni è certamente quello di Adams.

L’attaccante si è trasferito al Montpellier in estate per poco più di 4 milioni e potrebbe partire dopo pochi mesi per una cifra di poco superiore al doppio. Un’eventuale operazione dunque a costi contenuti: il Milan ora ci sta pensando concretamente. Lo riporta TMW.