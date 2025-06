Acerbi choc a Seattle! Reazione scomposta del difensore dell’Inter verso un tifoso del PSG – VIDEO

Acerbi perde la testa a Seattle: il difensore dell’Inter risponde malissimo ad un tifoso del PSG nel ritiro nerazzurro. La ricostruzione

Un episodio di tensione ha scosso il ritiro dell’Inter a Seattle, dove i nerazzurri stanno preparando le ultime due sfide del girone del Mondiale per Club. Durante una sessione di autografi e selfie con i tifosi, l’atmosfera si è surriscaldata a causa di un tifoso che, indossando una maglia del PSG, ha provocato Francesco Acerbi inneggiando a Barcola. La scena, ripresa in un video diventato virale su TikTok e successivamente rilanciato su X, mostra un Acerbi furioso che, con l’ausilio di un traduttore, ha risposto per le rime.

Il difensore centrale, noto per la sua serietà e il suo carattere focoso, non ha preso affatto bene la provocazione. Il riferimento a Barcola ha riacceso la ferita della finale di Champions League persa dall’Inter per 5-0, partita in cui il giovane attaccante francese aveva messo in mostra tutta la sua rapidità, dribblando proprio Acerbi in un’azione che ha fatto il giro del mondo. La reazione del calciatore è stata immediata e senza filtri.

“Io sono una persona seria, non mi piace essere preso per il culo,” ha tuonato Acerbi, con la voce rotta dalla rabbia. “Se esco da lì e tu mi fai ‘Acerbi-Barcola’, no, perché sono matto. E ti sfondo di botte.” Parole forti e che non lasciano spazio a interpretazioni, a dimostrazione di quanto la provocazione abbia toccato nel vivo il calciatore.

"Acerbi-Barcola no, perché io matto, io ti sfondo di botte" pic.twitter.com/r5PQKqyV6T — Che strano account, Francesco (@drak3acm) June 20, 2025

L’episodio getta una luce sulla pressione a cui sono sottoposti i calciatori, anche in contesti apparentemente più rilassati come le sessioni di autografi. La rivalità calcistica, spesso, supera i confini del campo da gioco e si manifesta in episodi come questo, che mettono a dura prova la pazienza degli atleti. Per Acerbi, la provocazione ha avuto un sapore ancora più amaro considerando il suo passato. Non va dimenticato, infatti, che il roccioso difensore ha militato anche nelle fila del Milan, la storica rivale cittadina dell’Inter, aggiungendo un ulteriore strato di complessità alla sua reazione. L’essere stato un ex Milan e ora un pilastro dell’Inter lo rende ancora più bersaglio di critiche e provocazioni da parte delle tifoserie avversarie, ma anche di quelle che cercano di fomentare la rivalità tra le squadre di Milano.

La reazione di Acerbi, seppur eccessiva nei toni, è comprensibile se inquadrata nel contesto di un professionista che vive il calcio con passione e che ha sacrificato anni della sua vita per raggiungere i massimi livelli. Il riferimento a un momento doloroso e scomodo della sua carriera ha evidentemente toccato un nervo scoperto. L’incidente, documentato dai video, è diventato un argomento di discussione sui social media, con molti che hanno espresso solidarietà ad Acerbi e altri che hanno criticato la sua reazione violenta. Resta il fatto che episodi di questo tipo, per quanto spiacevoli, fanno parte del folklore del calcio, seppur in una versione meno edificante.

L’Inter, impegnata nel Mondiale per Club, dovrà ora gestire anche questa situazione, cercando di mantenere alta la concentrazione in vista degli impegni sportivi. Questo incidente, però, servirà a ricordare ancora una volta come il confine tra la passione sportiva e la provocazione eccessiva possa essere molto labile.