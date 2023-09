Abate dopo Milan Bologna Primavera: «Secondo tempo con ferocia, volevo entrare in campo con loro»

Ignazio Abate, allenatore del Milan Primavera, ha parlato dopo la vittoria in campionato contro il Bologna

Ignazio Abate a Milan TV dopo Milan Bologna Primavera.

PAROLE – «Sono molto soddisfatto dei ragazzi, del gruppo. Mentre a Monza arrivavamo da una prestazione più di carattere, oggi abbiamo visto una squadra che ha proposto calcio, abbiamo avuto quasi sempre il pallino in mano. Sono soddisfatto della crescita. Abbiamo ribaltato la partita, ora dobbiamo continuare con questa umiltà. Nel secondo tempo siamo entrati in campo con tanta ferocia, mi hanno trascinato anche a me dalla panchina, volevo entrare in campo con loro».