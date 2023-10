Ignazio Abate ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta del Milan primavera contro il Psg in Youth League

«Siamo partiti bene, abbiamo creato due-tre palle gol pulite. Il rammarico è quello: quando parti così in Europa devi avere forza e cattiveria per andare in vantaggio. Nel primo tempo abbiamo avuto vero controllo, anche se non molto puliti. Partivamo da dietro sotto ritmo, non avevamo intensità per trovare sbocchi davanti. Loro chiudevano bene, sfruttavano ripartenze perché veloci e tecnici. È stata una partita equilibrata e combattuta, nel secondo tempo abbiamo creato tre-quattro palle gol, più capovolgimenti di fronte. Loro hanno giocato di contropiede, noi dovevamo concedere per recuperare. Ci lecchiamo le ferite, doveva arrivare questa prima sconfitta. Dispiace per la classifica, con un risultato positivo potevamo vedere un’altra classifica ma non cambia niente, ci sarà da sudare fino all’ultima giornata. Li aspetteremo in casa tra dieci giorni, faremo una grande gara»