Zola non ha dubbi sul futuro di Pioli: «Se fossi nel Milan farei questa scelta»

Gianfranco Zola, ex calciatore ha rilasciato un’ intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ soffermandosi sul Milan e il futuro di Pioli

LE PAROLE – «Il gap, effettivamente, è notevole. L’Inter, in questa stagione, ha alzato l’asticella e non credo che abbia intenzione di abbassarla, nel senso che non venderà i pezzi migliori. Squadra ben organizzata, e anche la società è ad alti livelli. Toccherà alle altre, al Milan, alla Juventus, alla Roma, piuttosto alzare l’asticella. Secondo posto? È lì per merito. Ha buoni giocatori, in primis penso a Loftus-Cheek e Pulisic che vengono dal Chelsea. Può mantenere il secondo posto e poi penserà a rinforzarsi. Permanenza Pioli? Non avrei dubbi, se fossi un dirigente rossonero. Pioli ha vinto uno scudetto guidando una squadra che non era né la favorita né la migliore. Non capisco le critiche che gli sono piovute addosso. Il Milan ha avuto un po’ di alti e bassi, ma è normale»