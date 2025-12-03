Zola Ambasciatore dello Sport Italiano nel mondo. L’onorificenza consegnata a Londra in vista di Milano-Cortina

Zola, l’Ambasciatore Lambertini premia la leggenda del Chelsea: «La sua passione continua a ispirare»

Una serata speciale all’insegna dello sport si è tenuta presso l’Ambasciata d’Italia a Londra, in previsione dei Giochi Olimpici Milano-Cortina. L’Ambasciatore d’Italia, Inigo Lambertini, ha conferito a Gianfranco Zola la targa di ‘Ambasciatore dello sport italiano nel mondo’.

L’onorificenza è stata motivata dal grande impatto che l’ex calciatore ha avuto a livello internazionale: «La sua eredità, la sua passione e la sua leadership continuano a ispirare lo sport italiano nel mondo».

Zola, leggenda del Chelsea e vicepresidente della Lega Italiana Calcio, è considerato uno degli attaccanti italiani più forti della sua generazione. Dopo gli inizi in Sardegna, ha vestito le maglie di Napoli, Parma e Chelsea, chiudendo la carriera nel Cagliari. A livello internazionale, ha conquistato una Coppa Uefa, una Coppa delle Coppe e due Supercoppe Uefa.

