Jeroen Zoet, portiere dello Spezia, si è espresso ai canali ufficiali dei liguri su Caldara. Ecco le sue parole:

Kiwior l’anno scorso ha giocato a centrocampo e per me lui è molto bravo. Mattia è molto bravo, come lui anche i nuovi giocatori che sono arrivati allo Spezia