Compleanno Ibra, lo svedese festeggia con due giorni di anticipo: il motivo

Ibra ha festeggiato il suo compleanno con due giorni d’anticipo in barba alla scaramanzia: il motivo è nobile

Zlatan Ibrahimovic continua a stupire. Il campione svedese, fermo ai box per risolvere l’infiammazione al tendine d’Achille patita dopo la gara contro la Lazio, ha deciso di festeggiare oggi a Milanello i suoi 40 anni nonostante manchino ancora due giorni (il classe ’81 è nato il 3 ottobre).

MOTIVO NOBILE – Ibra ha preso questa decisione, come riporta Sky Sport, per la volontà di festeggiare con tutti i suoi colleghi rossoneri, compresi i membri dello staff e tutto il personale di Milanello, situazione che sarebbe stata impossibile domani a causa della trasferta di Bergamo in programma domenica sera. Ibra non ci sarà ma punta il Verona dopo la sosta. Lo svedese non ha più nessuna intenzione di fermarsi.