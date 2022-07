Ziyech ha detto sì al Milan: si discute col Chelsea per la formula del trasferimento del marocchino

Il sì di Ziyech al Milan arriva al momento opportuno. L’assalto del marocchino al Chelsea è partito in modo deciso come lo è il giocatore a lasciare Londra dove trova poco spazio con Tuchel.

Hakim ora come ora ha uno stipendio superiore ai 5 milioni di euro, bonus compresi. E questo target non sarebbe in linea con la politica rossonera che punta ad un tetto intorno ai 4,5 milioni netti. Molto dipende, però dalla formula che verrà adottata. In caso di prestito secco non ci sarebbero i presupposti per avvalersi dello sconto del Decreto Crescita, visto che occorre almeno una residenza biennale in Italia per godere dei vantaggi fiscali.

Ma il Chelsea quanto chiede per cederlo? Nel 2020 Abramovich pagò 40 milioni di euro all’Ajax per strapparlo alla concorrenza, ma potrebbe essere trovata anche una formula conveniente per tutti. A tal proposito gli eccellenti rapporti tra i due club possono essere molto utili per arrivare felicemente al traguardo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.