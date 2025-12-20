Zirkzee suggestione viva in casa Milan: intreccio con Nkunku, può arrivare a fine gennaio a queste condizioni

Zirkzee, la suggestione legata all’olandese resta viva in casa Milan: l’ex Bologna può arrivare in prestito a fine gennaio se partisse Nkunku

Il mercato invernale del Milan non si ferma all’imminente arrivo di Füllkrug. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la dirigenza rossonera sta accarezzando l’idea di un secondo colpo in attacco: il ritorno in Italia di Joshua Zirkzee. Tuttavia, l’operazione è complessa e legata a un effetto domino che potrebbe coinvolgere anche i pezzi pregiati della rosa attuale.

Sogno Zirkzee: un affare di fine mercato

Il nome dell’olandese, oggi al Manchester United, resta il preferito per qualità tecnica e conoscenza del campionato, ma le tempistiche sono dilatate:

Il piano: Il Milan punterebbe a un prestito , ma lo United non sembra intenzionato a liberarlo prima della fine di gennaio . Questo perché i Red Devils perderanno diversi elementi per la Coppa d’Africa e vorrebbero prima assicurarsi un sostituto.

La formula: Si lavora per un prestito con diritto di riscatto, ma la concorrenza (Roma in primis) e le pretese economiche degli inglesi rendono la trattativa una vera e propria partita a scacchi di fine sessione.

Caso Nkunku: addio possibile?

L’eventuale arrivo di una seconda punta come Zirkzee obbligherebbe il Milan a sfoltire il reparto, e i riflettori sono tutti su Christopher Nkunku.