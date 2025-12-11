Zirkzee prima scelta di Tare: il Milan c’è e sfida la Roma per il talento olandese. Questa la possibile formula dell’operazione

Zirkzee torna ad essere la prima scelta del Milan per l’attacco in vista della sessione di gennaio: concorrenza della Roma

Il calciomercato del Milan continua a concentrarsi sul profilo di Joshua Zirkzee, l’attaccante olandese del Manchester United, che è prepotentemente balzato in cima alla lista delle preferenze del Direttore Sportivo Igli Tare. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’interesse per il giovane talento è concreto e strategico, tanto da innescare una vera e propria corsa a due con la Roma per assicurarsi le sue prestazioni.

L’operazione è strettamente legata all’uscita di Santiago Gimenez, il cui futuro in rossonero appare sempre più complicato, e la dirigenza del Diavolo ha già mosso i primi passi. Nelle scorse settimane, infatti, c’è già stato un primo contatto con il super agente Kia Joorabchian, rappresentante del giocatore. Questo dimostra la volontà del Milan di agire con prontezza per definire i termini dell’affare.

Zirkzee prima scelta di Tare per l’attacco

Nonostante il forte interesse, le condizioni imposte dal Manchester United sono stringenti e rappresentano il principale ostacolo alla conclusione rapida della trattativa. I Red Devils, pur non chiudendo alla cessione in prestito, hanno fissato paletti precisi per liberare il loro numero 9:

Prestito con obbligo di riscatto .

con . L’obbligo sarebbe condizionato all’eventuale qualificazione in Champions League del Milan.

del Milan. Il costo del riscatto è fissato intorno ai 35 milioni di euro.

La dirigenza di via Aldo Rossi, pur stuzzicata dal talento dell’olandese, preferirebbe ottenere un semplice diritto di riscatto per evitare rischi economici in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi stagionali. Le negoziazioni si concentreranno inevitabilmente sulla formula dell’accordo, cercando di ammorbidire la posizione del club inglese.

Il nome di Zirkzee continua a piacere parecchio a Casa Milan per ragioni che vanno oltre la semplice necessità di un attaccante. Pur riconoscendo che l’olandese non è il centravanti d’area che servirebbe a livello tecnico-tattico, il club è affascinato dal suo talento decisamente sopra la media e dal fatto che conosce già la Serie A.

Questa combinazione di estro, esperienza italiana e potenziale lo rende un investimento strategico per il progetto di Massimiliano Allegri, che punta a giocatori duttili e in grado di fare la differenza in attacco. La battaglia con la Roma si preannuncia accesa, ma il Milan sembra determinato a piazzare il colpo, non appena verrà risolto il “mistero” Gimenez.