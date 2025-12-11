Calciomercato Milan, Tare rompe gli indugi! Lui il primo obiettivo per l’attacco, conferma clamorosa per gennaio

Calciomercato Milan, Igli Tare considera Zirkzee il primo obiettivo dei rossoneri per l’attacco in vista della sessione di gennaio

Il calciomercato del Milan sembra non voler rinunciare alle sue telenovele, e dopo le vicende che hanno tenuto banco su Gimenez, Fofana e Jashari, ora i riflettori si riaccendono su un nome che torna prepotentemente di moda dalle parti di via Aldo Rossi: Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese del Manchester United, ex obiettivo del Diavolo già in passato, è risalito vertiginosamente nelle gerarchie come prima scelta del Direttore Sportivo Igli Tare per rinforzare il reparto offensivo a gennaio.

La notizia, che sta circolando con insistenza negli ambienti di mercato, alimenta le speranze dei tifosi, nonostante Zirkzee non sia il classico attaccante d’area che l’allenatore Massimiliano Allegri aveva esplicitamente richiesto durante la sessione estiva. Tuttavia, le sue qualità tecniche, la sua esperienza nonostante la giovane età e la sua fisicità lo rendono un profilo estremamente appetibile e versatile per il progetto tattico rossonero.

Prima che il Milan possa compiere qualsiasi passo concreto e formale per l’olandese, la dirigenza è costretta a risolvere un nodo cruciale: l’uscita di Santiago Gimenez. Il messicano, il cui futuro è in bilico, è ancora alle prese con un infortunio alla caviglia che, secondo la Gazzetta dello Sport, starebbe assumendo i contorni di un mistero, complicando la sua cessione e, di conseguenza, il piano di Tare. L’attesa per l’attaccante, purtroppo per il club, è strettamente legata alla risoluzione di questa situazione.

Dalle parti di Old Trafford, lo scenario per l’uscita di Zirkzee è favorevole al Milan. L’olandese non ha mai pienamente convinto, non riuscendo a dimostrare di valere gli oltre 40 milioni di euro investiti nell’estate del 2024, e molti all’interno del Manchester United starebbero spingendo affinché la sua cessione si concretizzi.

Nonostante questa apertura, le condizioni imposte dai Red Devils sono estremamente stringenti e non convincono del tutto il Milan:

Prestito con obbligo di riscatto .

. Partenza prevista solo per fine gennaio, in concomitanza con il rientro di Mbeumo e Diallo dalla Coppa d’Africa.

Questi presupposti potrebbero, però, giocargli a favore per ammorbidire la posizione degli inglesi, soprattutto sulla formula dell’affare. Il Milan, infatti, preferirebbe ottenere un diritto di riscatto e non un obbligo per Zirkzee. La telenovela è appena iniziata, ma l’interesse del Milan per il talentuoso olandese è, in questo momento, la priorità di mercato per Tare.