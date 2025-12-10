 Calciomercato Milan, importante novità per gennaio: Zirkzee
Calciomercato Milan, importante novità per gennaio: il Diavolo ripensa a Zirkzee, la mossa di Tare non è passata inosservata

3 minuti ago

Calciomercato Milan, clamorosa novità per l’attacco in vista di gennaio: i rossoneri sono tornati a pensare a Zirkzee. Duello con la Roma

Il mercato del Milan in attacco non si ferma alle sole questioni legate a Gimenez e Lucca, ma allarga l’orizzonte fino alla Premier League per un potenziale, e sorprendente, colpo. Secondo quanto riportato da MilanVibesHQ, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su un talento che milita nel Manchester United: si tratta di Joshua Zirkzee.

Calciomercato Milan, rispunta Zirkzee per l’attacco

L’interesse non sarebbe ancora sfociato in una trattativa concreta, ma il Diavolo si sarebbe recentemente informato sulle eventuali condizioni d’uscita dell’attaccante olandese dal club inglese.

La pista è intrigante e testimonia la volontà della dirigenza rossonera di monitorare profili giovani ma di alto potenziale in tutta Europa. Zirkzee, pur non trovando sempre spazio da titolare fisso nello United, è un giocatore che possiede qualità tecniche e fisicità che ben si adatterebbero al progetto tattico di Massimiliano Allegri, proiettato verso un calcio più fisico.

Il Milan non è, tuttavia, l’unica squadra italiana a essersi mossa. La stessa fonte conferma che anche la Roma si sarebbe informata sul giocatore. Una concorrenza che, se confermata, potrebbe trasformare l’olandese in un obiettivo conteso, con i due club italiani pronti a darsi battaglia per strappare l’attaccante ai Red Devils.

