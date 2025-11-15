Zirkzee, chance in prestito per il Milan: c’è anche un altro club di Serie A. Sfida di mercato in vista

Zirkzee può essere un obiettivo di calciomercato per il mese di gennaio, non c’è solamente il Milan su di lui

Il mercato di gennaio si preannuncia incandescente sull’asse Milano-Roma, con il nome di Joshua Zirkzee che è finito al centro di un vero e proprio incontro di mercato. L’attaccante olandese, punta centrale in forza al Manchester United, ha manifestato la chiara volontà di lasciare l’Inghilterra già nella prossima finestra di trasferimenti per fare ritorno in Serie A, campionato che conosce bene.

La notizia, riportata dal Corriere della Sera, mette in allerta le dirigenze di due club storici del nostro calcio: il Diavolo e i Giallorossi.

La corsa del Milan (e di Tare)

Il club meneghino, alla ricerca di un rinforzo nel reparto avanzato per dare alternative e profondità al suo attacco, ha immediatamente attivato i suoi canali. In prima linea c’è Igli Tare, l’ex attaccante albanese oggi direttore sportivo dei rossoneri, noto per la sua esperienza e la capacità di scovare talenti. Il dirigente sta lavorando per sondare il terreno e comprendere la fattibilità dell’operazione, consapevole che l’arrivo di una punta di prospettiva come Zirkzee potrebbe dare una spinta decisiva alla stagione.

La risposta della Roma (e di Massara)

Sull’altra sponda, la concorrenza è agguerrita e risponde al nome della Roma. Il club capitolino, guidato dal direttore sportivo Frederic Massara, dirigente italiano con una lunga esperienza nei ruoli apicali e un passato proprio al Milan, non vuole restare a guardare. Massara ha già avviato i contatti per portare a Trigoria l’attaccante olandese, ritenuto un profilo ideale per la squadra. La posta in gioco è alta: assicurarsi un talento giovane e con margini di crescita elevati.

La formula che sblocca il mercato: Prestito Secco

Ciò che rende l’operazione particolarmente appetibile per entrambi i club è la disponibilità del Manchester United a cedere Zirkzee in prestito senza obbligo di riscatto. Questa formula finanziariamente snella abbassa notevolmente l’ostacolo economico iniziale e permette sia al Diavolo che ai Giallorossi di inserire un potenziale titolare o un’alternativa di lusso per i restanti mesi della stagione, rimandando ogni decisione definitiva sul futuro a giugno.

La volontà del giocatore di tornare in Italia è il fattore determinante che infiamma l’asta. Il destino di Zirkzee si deciderà nelle prossime settimane: sarà la velocità e la capacità di persuasione di Tare o di Massara a prevalere?