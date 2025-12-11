Zirkzee Milan, non solo la Roma sull’olandese: Tare e Allegri ci vogliono provare. Segui le ultimissime

Il mercato di gennaio si preannuncia caldissimo per i club di Serie A, e un nome in particolare sta infiammando le fantasie dei tifosi: Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese, attualmente in forza al Manchester United, sta vivendo un periodo ai margini del progetto tecnico dei Red Devils, una situazione che lo spinge a cercare una nuova sistemazione per rilanciare la sua carriera.

L’obiettivo principale del classe 2001 è riconquistare un posto tra i convocati del CT Ronald Koeman per il prossimo Mondiale. Per raggiungere questo traguardo, Zirkzee è convinto che un ritorno in Italia, dove ha già giocato in passato, sia la scelta giusta.

Milan in Prima Fila per Rilanciare l’Attacco

Il Diavolo è senza dubbio tra le soluzioni più affascinanti. Con Igli Tare insediato come nuovo Direttore Sportivo, la priorità è portare a Milanello un attaccante centrale giovane, forte e con ampi margini di crescita. Zirkzee rispecchia perfettamente il profilo ricercato dalla nuova dirigenza. L’arrivo di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano, sulla panchina dei rossoneri segna l’inizio di un nuovo ciclo tecnico che necessita di innesti di qualità e prospettiva. L’olandese, grazie alla sua fisicità e alla capacità di giocare fuori area, potrebbe essere l’elemento ideale per il sistema di gioco di Allegri.

La Concorrenza: Roma e il “Sogno Gasp”

Tuttavia, il cammino verso la maglia del Milan non è privo di ostacoli. La Serie A è un palcoscenico ambito per Zirkzee, e un’altra grande squadra italiana è sulle sue tracce: la Roma.

Secondo quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport (CLICCA QUI per l’approfondimento), l’interesse per Zirkzee è forte anche altrove, citando in particolare l’allenatore dell’Atalanta: “Gasp sogna Zirkzee“. Il riferimento è a Gian Piero Gasperini, l’allenatore di Grugliasco noto per valorizzare i giovani, che non è stato completamente convinto dalle prestazioni di Ferguson (probabilmente un altro attaccante in rosa) in questi mesi.

La forte spinta personale dell’attaccante olandese per lasciare il Manchester United a gennaio e la sua volontà di tornare in Italia fanno ben sperare il Club di Via Aldo Rossi. Il DS Igli Tare dovrà muoversi con rapidità e strategia per superare la concorrenza agguerrita, assicurando ad Allegri il rinforzo di peso necessario per affrontare al meglio la seconda metà della stagione. L’affare Zirkzee rappresenta un test importante per la nuova coppia dirigenziale del Milan.