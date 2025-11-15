Zirkzee Milan, spunta l’opzione prestito senza obbligo! La situazione. Segui tutte le ultimissime sui rossoneri

Il mercato di gennaio si avvicina e i due club più ambiziosi della Serie A, Milan e Roma, si preparano a intervenire per risolvere il problema del gol mancato. Nonostante un ottimo avvio di stagione per entrambe, i rispettivi centravanti stanno mostrando grosse difficoltà a trovare la via della rete con continuità, spingendo le dirigenze a guardarsi intorno. A confermarlo è il Corriere della Sera questa mattina, evidenziando una convergenza di interessi su un nome noto in Italia.

Il profilo che intriga i rossoneri e i giallorossi è quello di Joshua Zirkzee, l’attaccante olandese, ex Bologna, attualmente in forza al Manchester United. La situazione di Zirkzee a Old Trafford è critica: dopo aver convinto tutti in Serie A, il passaggio ai Red Devils non ha portato il salto di qualità definitivo sperato. Anzi, il suo rendimento estremamente negativo gli è costato la convocazione in Nazionale, rendendo la partecipazione al prossimo Mondiale un miraggio.

🇳🇱 Zirkzee Tenta il Ritorno: La Serie A per il Rilancio

Per l’attaccante, l’unica vera opportunità per rilanciare la propria carriera e sognare il Mondiale è tornare a giocare con continuità e ad alto livello nella seconda metà di stagione. E quale palcoscenico migliore della Serie A, il campionato che lo ha lanciato ed esploso?

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, l’esperto di scouting chiamato a rinforzare il Diavolo, e il DS della Roma, Frederic Massara, si sono già mossi per valutare i margini di manovra. Sebbene Zirkzee non sia il “grande bomber”che farebbe fare il salto di qualità immediato al Milan di Massimiliano Allegri, il tecnico pragmatico che predilige attaccanti di peso, il mercato di gennaio impone spesso di “accontentarsi” di opportunità. Tuttavia, se l’olandese dovesse ritrovare la forma del Bologna, sarebbe un colpo di altissimo livello per l’attacco rossonero.

✍️ Prestito Vantaggioso: La Formula Che Fa Gola

La vera carta vincente che rende l’operazione estremamente appetibile per entrambi i club sono le condizioni di trasferimento. Stando ai colloqui in corso, lo United sarebbe disposto a cedere l’ex rossoblu con la formula del prestito secco senza obbligo di riscatto. Questo permette a Tare e Massara di prendere un giocatore di potenziale senza vincoli finanziari futuri, un’opportunità che non si può ignorare, soprattutto considerando il rendimento insufficiente dei targetestivi Giménez e Dovbyk.