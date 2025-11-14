Connect with us

Capello: «Allegri è diverso, non segue gli altri. La sua intelligenza è questa»

Capello in un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha speso belle parole nei confronti di Massimiliano Allegri

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha speso belle parole nei confronti di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha il merito di far giocare la squadra secondo gli uomini che ha.

ALLEGRI E’ DIVERSO «Lui non segue quelli che parlano di calcio moderno, è diverso. La sua intelligenza è far giocare la squadra secondo gli uomini che ha. Quelli che copiano i sistemi senza avere i giocatori vanno a sbattere».

L’ex allenatore di Milan, Roma e Juventus tra le altre si è poi espresso sui punti deboli dei rossoneri. Facendo un appunto anche su Saelemaekers e Gabbia.

QUALCHE PROBLEMINO«Il Milan ha qualche problemino a sinistra e pure qualche volta Saelemaekers si perde l’uomo. Gabbia fa la sua parte ma come centrale a dirigere la difesa ci vorrebbe qualcosa di più».

