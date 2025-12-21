Zirkzee, aumenta la concorrenza per il centravanti olandese? Un top club di Serie A è pronto ad accelerare

Zirkzee, aumenta la concorrenza per l’attaccante olandese in uscita dal Manchester United: la Roma pronta ad accelerare per l’ex Bologna

La Roma ha rotto gli indugi e ha messo nel mirino Joshua Zirkzee come priorità assoluta per il mercato invernale. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il club giallorosso sta spingendo con forza per convincere l’attaccante olandese, ormai ai margini del progetto tecnico di Ruben Amorim al Manchester United.

Zirkzee, la strategia di Massara e Gasperini

L’obiettivo della dirigenza capitolina è chiaro: regalare a Gian Piero Gasperini il rinforzo offensivo già per i primi giorni di gennaio.

Pressing sullo United: La Roma ha avviato i contatti con i Red Devils per sbloccare la trattativa. Si lavora sulla formula del prestito oneroso (circa 5 milioni) con diritto o obbligo di riscatto fissato intorno ai 30-35 milioni di euro.

La volontà del giocatore: Zirkzee, che finora ha collezionato pochissimi minuti in Premier League, desidera tornare in Serie A per ritrovare continuità e non perdere il treno per i Mondiali 2026.

Concorrenza e ostacoli

Nonostante il forte interesse del Milan, la Roma viene segnalata “ben davanti” nella corsa all’ex Bologna. Il nodo principale resta l’ingaggio da 6,5 milioni di euro, per il quale i giallorossi potrebbero chiedere una partecipazione al Manchester United.