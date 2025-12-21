Calciomercato
Mercato Milan, ritorno di fiamma per Zirkzee! Rossoneri forti sull’olandese ma sono tre gli ostacoli da superare
Il mercato invernale del Milan sta per entrare nel vivo con una strategia che si preannuncia molto più articolata del previsto. Se l’arrivo di Niclas Füllkrug dal West Ham è ormai ai dettagli — operazione necessaria per sopperire all’assenza di Santiago Gimenez, recentemente operato alla caviglia — le mosse di Igli Tare potrebbero non fermarsi qui.
Secondo quanto riportato da Luca Marchetti su Sky Sport 24, il club rossonero starebbe valutando un clamoroso ritorno di fiamma per Joshua Zirkzee. Il talento olandese, che fatica a trovare spazio al Manchester United sotto la guida di Ruben Amorim (appena 82 minuti giocati in questa stagione), è desideroso di tornare in Serie A per rilanciarsi in vista dei Mondiali 2026.
Mercato Milan, gli ostacoli sulla via di Zirkzee
L’operazione, tuttavia, si presenta come un complesso puzzle tattico ed economico:
- Il nodo Nkunku: L’arrivo dell’ex Bologna è strettamente legato alle uscite. Il nome caldo è quello di Christopher Nkunku, che dopo un inizio di stagione deludente non è più considerato incedibile. Solo una sua partenza libererebbe lo spazio salariale e tecnico necessario.
- La concorrenza della Roma: I giallorossi sono attualmente in pole position. Gasperini ha indicato Zirkzee come l’obiettivo numero uno per l’attacco della Roma, e il DS Massara ha già avviato i contatti con l’agente Kia Joorabchian.
- Le richieste dello United: I Red Devils non sembrano intenzionati a concedere prestiti “secchi”. La richiesta per lasciar partire l’olandese si aggira intorno a un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro, una cifra che il Milan dovrebbe valutare con estrema attenzione.