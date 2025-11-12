Zirkzee pronto a lasciare il Manchester United a gennaio? L’olandese ha una preferenza chiara. C’è un club in pole, il Milan osserva

Connect with us

38 minuti ago

Zirkzee può lasciare il Manchester United a gennaio e ha messo in cima alla lista il possibile ritorno in Italia: Roma in pole, il Milan osserva

La situazione di Joshua Zirkzee al Manchester United è diventata estremamente fluida in vista della prossima sessione di calciomercato invernale. Il giovane attaccante olandese, che in passato era stato un obiettivo sensibile anche per il Milan, potrebbe lasciare i Red Devils a gennaio a causa dello scarso utilizzo.

Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, la volontà del giocatore è chiara e spiana la strada a un clamoroso ritorno in Serie A:

PAROLE – «Zirkzee se dovesse lasciare lo United a gennaio ha fatto capire che la sua preferenza sarebbe per l’Italia e per giocare con continuità in vista del Mondiale».

Roma in vantaggio, Milan attento

La necessità di giocare con continuità è dettata dalla volontà di non perdere il treno della Nazionale in vista della rassegna iridata. In questo senso, la Roma di Gasperini è la squadra in prima fila per accogliere Zirkzee, che sarebbe l’innesto ideale per un attacco che cerca una punta dinamica e lucida in zona gol.

Il Milan, nonostante le difficoltà passate nel chiudere l’affare Zirkzee, rimane un osservatore attento. Il club rossonero è alla ricerca di un attaccante che possa risolvere il digiuno da gol di Giménez, e la prospettiva di un prestito (la formula più probabile vista la valutazione dello United) potrebbe convincere la dirigenza a rientrare nella corsa per il giocatore che ha già brillato in Serie A con il Bologna.

