Gullit bacchetta il Milan e critica Zirkzee: «Il Manchester United è stata una decisione sbagliata e vi spiego il motivo. Sui rossoneri...»

7 minuti ago

Gullit, leggenda del Milan, ha analizzato il momento dei rossoneri e criticato la scelta di Zirkzee di scartare il trasferimento al Diavolo

In un’intervista rilasciata ai microfoni di VideoGamer, l’ex fuoriclasse del Milan, Ruud Gullit, ha espresso il suo parere sul nuovo corso rossonero guidato da Massimiliano Allegri e sulla lotta per lo Scudetto.

Gullit: dubbi sulla corsa scudetto del Milan

Il Tulipano Nero ha mostrato cautela riguardo le possibilità del Diavolo di vincere il tricolore: «Il Milan? Non so se possa farcela. Ci sono molte squadre che in questo momento non sono al meglio».

Gullit ha descritto il panorama italiano come «un periodo un po’ strano in Italia», citando le difficoltà di club storicamente forti come Inter (che «ha fatto molto bene negli ultimi anni» ma con cui è stato cauto), Juventus e Roma. Il Napoli viene citato come esempio di squadra che ha fatto bene ma che di recente ha perso contro il PSV.

L’ex Pallone d’Oro ha anche sollevato dubbi legati al cambiamento societario del Milan: «Per quanto riguarda il Milan, inoltre, ci sono i nuovi proprietari, e questo non aiuta: avranno idee diverse sui giocatori, quindi è comunque un progetto. Forse dovremo aspettare un po’ per capire cosa succederà».

La critica su Zirkzee e l’auspicato trasferimento al Milan

Gullit ha poi parlato di Joshua Zirkzee, attaccante olandese accostato al Milan in passato e ora in difficoltà al Manchester United: «Penso che dal mio punto di vista sarebbe dovuto rimanere in Italia, si impegnava davvero».

La leggenda rossonera non ha nascosto la sua delusione per la scelta del connazionale: «Stava facendo molto bene al Bologna e speravo che andasse al Milan. Credo che andare al Manchester United sia stata una decisione sbagliata». Queste parole alimentano le voci di un possibile ritorno in Italia per Zirkzee, magari proprio al Milan.

