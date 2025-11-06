HANNO DETTO
Gullit rimprovera Zirkzee: «Doveva andare al Milan, il trasferimento al Manchester United è stato un errore». Poi arriva il consiglio all’olandese in vista di gennaio
Gullit, leggenda del Milan, ha parlato del futuro di Zirkzee, attaccante del Manchester United, consigliandogli di tornare in Italia
Ruud Gullit, leggenda del calcio olandese con un passato glorioso in Serie A con Milan e Sampdoria, ha lanciato un chiaro messaggio al connazionale Joshua Zirkzee. L’attaccante è attualmente in ombra nel Manchester United di Ruben Amorim, una scelta che Gullit non ha condiviso.
L’ex fuoriclasse, parlando a metro.co.uk, ha definito il passaggio ai Red Devils una «decisione sbagliata», sottolineando come il ritorno in Serie A sia il prossimo passo fondamentale per rilanciare la carriera dell’ex Bologna.
Gullit su Zirkzee: il rammarico Milan e la critica allo United
«Penso che dal mio punto di vista avrebbe dovuto rimanere in Italia, perché si stava impegnando molto», ha affermato Gullit. Il rammarico è evidente quando parla del club rossonero: «Stava andando molto bene a Bologna e speravo che andasse a Milano».
La critica è feroce nei confronti del Manchester United: «Penso che non appena è andato al Manchester United, sia stata una decisione sbagliata… chiunque lo lasci, gioca bene ovunque in Europa». Il consiglio è quindi perentorio: «Torna in prestito in Italia se puoi. Gioca a calcio e basta. E’ un bravo giocatore».
Le opzioni in Italia: Milan, Como e Roma
Un ritorno in Serie A è effettivamente una possibilità concreta per Zirkzee. Nelle ultime settimane, il giocatore è stato nuovamente accostato a diversi club italiani (Fonte: Calciomercato.com):
- Calciomercato Milan: La sua ex potenziale destinazione, sempre alla ricerca di un attaccante.
- Como: Una suggestione.
- Roma: Il club più interessato, alle prese con le difficoltà realizzative di Dovbyk e Ferguson.
Resta da trovare l’accordo con il Manchester United, che non ha ancora deciso se concedere il prestito all’olandese.