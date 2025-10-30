Calciomercato Milan, rispunta Zirkzee? I rossoneri non chiudono le porte all’olandese ma l’affare è possibile solo ad una condizione. Ecco quale

Calciomercato Milan, per l’attacco rispunta Zirkzee? Il centravanti olandese può tornare di moda in un caso. Ecco quale

Nella lista degli attaccanti delusi in cerca di rilancio in Serie A figura anche Joshua Zirkzee, la cui situazione è attentamente monitorata dal calciomercato Milan. Il giovane olandese, attualmente al Bologna, è un nome noto a Casa Milan: aveva già «detto no una volta» alla società rossonera in un precedente contatto di mercato.

Nonostante il precedente rifiuto e la crisi in attacco che costringe il Milan a valutare alternative come Panichelli e Burkardt, la porta per Zirkzee non è definitivamente chiusa, a patto che le condizioni cambino.

Calciomercato Milan, la condizione vantaggiosa del prestito

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la dirigenza rossonera non farà probabilmente la prima mossa, mantenendo un atteggiamento di attesa e cautela. La situazione cambierebbe radicalmente solo se il giocatore stesso decidesse di muoversi: «se fosse lui a proporsi, magari con la formula vantaggiosa del prestito, allora il mood nei suoi confronti potrebbe cambiare».

Un trasferimento in prestito rappresenterebbe una soluzione ideale per il Milan. Con il bilancio già appesantito da acquisti non totalmente convincenti come Giménez (su cui pesa un investimento di 28 milioni), l’opzione del prestito ridurrebbe il rischio economico. Allo stesso tempo, permetterebbe ad Allegri di testare il giocatore senza un esborso immediato.

Rischio e opportunità

Zirkzee rientra perfettamente nella tipologia di attaccante giovane e di talento su cui il Milan ama investire. La sua eventuale disponibilità in prestito potrebbe diventare una tentazione irresistibile per colmare il vuoto lasciato dalla crisi di Giménez e dall’emergenza offensiva che costringe Allegri a soluzioni alternative come l’impiego di Loftus-Cheek in avanti.

Il Milan resta alla finestra, pronto a cogliere l’opportunità se l’olandese dovesse fare un passo verso i rossoneri.